'Selena Gomez’in böbrek nakli' şakasına isyan ettiler!

ABD yapımı dizi, Selena Gomez’in 2017'de geçirdiği böbrek nakli ameliyatı hakkında yapılan espri nedeniyle gündemde... 29 yaşındaki şarkıcının hayranları, Gomez’in verdiği yaşam mücadelesine yapılan gönderme için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

'The Good Fight' adlı dizinin beşinci sezonunun dördüncü bölümünde; 'Marissa' (Sarah Steele), 'Jay' (Nyambi Nyambi) ve 'Jim' (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor.

Jay, toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alınması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim, bu soruya “Selena Gomez’in böbrek nakli" yanıtını veriyor.

"SELENA GOMEZ'E SAYGI" TWEETLERİ

Şarkıcının böbrek naklinin ‘yasak konular’ arasında olduğu söylenerek tiye alınması, ilgili bölüm yayınlandıktan sonra Selena Gomez’in hayranlarını harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden "Böbrek naklini bir trend olarak mı kullanıyoruz?" şeklinde yorumlar yapıldı. "Selena Gomez’e saygı" tweet’leri sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

ARKADAŞI BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Ünlü şarkıcı Eylül 2017’de lupus hastalığı (kelebek hastalığı) tedavisi kapsamında böbrek nakli ameliyatı geçirmişti. Yakın arkadaşı ve aynı zamanda oyuncu olan Francia Raisa, Gomez’e böbreğini bağışlamıştı.



