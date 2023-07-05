Selena Gomez'in yatak pozu olay oldu! Beğeni rekoru kırdı

Kilo aldığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen Selena Gomez, olumsuz yorumlara rağmen cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Gomez, bu defa Instagram hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Selena Gomez, sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, paylaşımlarıyla da yoğun ilgi görüyor. Bordo iç çamaşırıyla yatak pozu veren Gomez'in bu paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Gomez'in ev haline 10 milyona yakın beğeni geldi. Ünlü ismin iddialı paylaşımına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Kendime gelemiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Ruhsal açıdan oldukça yıpratıcı süreçlerden geçen Selena Gomez'in, uzun zamandır depresyon ilacı kullandığı biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda bikinili tekne pozlarıyla linç edilen Selena Gomez, aldığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını açıklamıştı. Ancak eleştirileri umursamadığını da sözlerine eklemişti.

Bir süredir Zayn Malik ile birlikte olduğu konuşulan Selena Gomez, daha önce Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.



