MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selena Gomez'in yatak pozu olay oldu! Beğeni rekoru kırdı

Selena Gomez'in yatak pozu olay oldu! Beğeni rekoru kırdı

05.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan ABD'li oyuncu Selena Gomez, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü isim bu defa yatak pozuyla olay oldu. Selena Gomez'in son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Selena Gomez'in yatak pozu olay oldu! Beğeni rekoru kırdı

Kilo aldığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen Selena Gomez, olumsuz yorumlara rağmen cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Gomez, bu defa Instagram hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Selena Gomez, sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, paylaşımlarıyla da yoğun ilgi görüyor. Bordo iç çamaşırıyla yatak pozu veren Gomez'in bu paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Selena Gomez 1

Gomez'in ev haline 10 milyona yakın beğeni geldi. Ünlü ismin iddialı paylaşımına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Kendime gelemiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Selena Gomez 2

Ruhsal açıdan oldukça yıpratıcı süreçlerden geçen Selena Gomez'in, uzun zamandır depresyon ilacı kullandığı biliniyor.

Selena Gomez 3

Geçtiğimiz aylarda bikinili tekne pozlarıyla linç edilen Selena Gomez, aldığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını açıklamıştı. Ancak eleştirileri umursamadığını da sözlerine eklemişti.

Selena Gomez 4

Bir süredir Zayn Malik ile birlikte olduğu konuşulan Selena Gomez, daha önce Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

Selena Gomez 5

Selena Gomez 6

Selena Gomez 8

Selena Gomez 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli pozları nefes kesiyor! Güzellik sırrı bakın neymişDekolteli pozları nefes kesiyor! Güzellik sırrı bakın neymiş
Kardeşinin klibi tepki çekti! Eleştirilere sert çıktıKardeşinin klibi tepki çekti! Eleştirilere sert çıktı
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez Justin Bieber ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Sosyal medyada bu dans performansı gündem yarattı! Figürleri bir gören bir daha baktı... “Kendilerinden geçmişler”
Sosyal medyada bu dans performansı gündem yarattı! Figürleri bir gören bir daha baktı... “Kendilerinden geçmişler”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.