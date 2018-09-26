Selena Gomez, Instagram'ını yine kapadı

143 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki şarkıcı, önceki gün paylaştığı selfie’sinin altına, “Yeniden sosyal medyaya ara veriyorum. Sosyal medyada birbirimizin sesini duyuyor olmaktan duyduğum mutluluk kadar, kendi hayatıma geri dönüp bana hediye verilen anları yaşamaktan da mutluluk duyuyorum” dedi.

Gomez notunda, “Olumsuz yorumların herkesi incitebileceğini unutmayın” ifadesini de kullandı.

Gomez’in veda paylaşımı 7 milyona yakın beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları, “Senin mutlu olmandan dolayı mutluyuz” benzeri yorumlarda bulundu.

Bu, Gomez’in sosyal medyaya ilk vedası değil. Ünlü şarkıcı, 2016 yılında da lupus hastalığıyla (bağışıklık sisteminin vücut dokularına zarar vermesi) mücadele ettiği dönemde Instagram hesabını kapatmıştı.

Gomez, 2017 yılında da Instagram’ı telefonundan silmişti.

Bu dönemde yaptığı açıklamada, "Instagram'ın en popüler ismi olunca açıkçası biraz korktum. Instagram'ın fazlaca vaktimi aldığını, benden bir şeyler götürdüğünü fark ettim diyerek, bir dönem Instagram bağımlısı olduğunu ve onunla yatıp onunla kalktığını belirtmişti.

Gomez, kısa süre önce Instagram şifresinin olmadığını, hesabına arkadaşının telefonundan girdiğini söylemişti.

Instagram’da bir reklam gönderisinin maliyeti yaklaşık 800 bin dolar olan Gomez, geçen yıl Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri listesinde Kylie Jenner’dan sonra ikinci sırada geliyordu.

