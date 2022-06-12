Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı! "Evrim geçirmiş"

Oyuncuları ve konusuyla seyircilerin aklına kazınan Selena dizisi, halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin göze çarpan oyuncularından biri de, Kıvılcım'ın okuldan arkadaşı Dilara'ydı. Dilara rolü ile akıllara kazınan Hazal Kadak Baki, son haliyle şaşırttı.

"EVRİM GEÇİRMİŞ"

Selena dizisindeki seneler önceki haliyle hafızalara kazınan Hazal Kadak, son haliyle takipçilerine, "Evrim geçirmiş" dedirtti.

Şimdilerde 31 yaşında olan Kadak, 2018'de Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile hayatını birleştirdi.

Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Hazal Kadak en son, 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Aşk ve Günah adlı projede Zeynep rolünü canlandırmıştı.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde alan Kadak'ın oyunculuk tecrübesinin yanı sıra, eğitimi de bulunuyor.

Oyunculuğa ilk adımı Selena dizisi ile attı. Sonrasında Büyük Buluşma, Akasya Durağı, Türk Malı gibi projelerle de ekran önüne geldi.



