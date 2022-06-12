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Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı! "Evrim geçirmiş"

12.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi 2006-2009 yılları arasında yayınlanmış ve 7'den 77'ye birçok kişi tarafından severek izlenilen bir diziydi. Dizide Kıvılcım'ın arkadaşı Dilara rolüne hayat veren Hazal Kadak Baki, son haliyle adından söz ettirdi.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı! "Evrim geçirmiş"

Oyuncuları ve konusuyla seyircilerin aklına kazınan Selena dizisi, halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin göze çarpan oyuncularından biri de, Kıvılcım'ın okuldan arkadaşı Dilara'ydı. Dilara rolü ile akıllara kazınan Hazal Kadak Baki, son haliyle şaşırttı.

"EVRİM GEÇİRMİŞ"

Selena dizisindeki seneler önceki haliyle hafızalara kazınan Hazal Kadak, son haliyle takipçilerine, "Evrim geçirmiş" dedirtti.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Şimdilerde 31 yaşında olan Kadak, 2018'de Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile hayatını birleştirdi.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Hazal Kadak en son, 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Aşk ve Günah adlı projede Zeynep rolünü canlandırmıştı.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde alan Kadak'ın oyunculuk tecrübesinin yanı sıra, eğitimi de bulunuyor.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Oyunculuğa ilk adımı Selena dizisi ile attı. Sonrasında Büyük Buluşma, Akasya Durağı, Türk Malı gibi projelerle de ekran önüne geldi.

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!

Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak son haliyle herkesi şaşırttı!


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