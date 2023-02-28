Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i görenler tanıyamıyor! Artık bambaşka biri

Selena dizisinde Kıvılcım karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Hazal Şenel değişimiyle görenleri şoke ediyor. Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda da rol alan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Değişimi ile adeta ağızları açıkta bırakan Hazal Şenel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda yorum ve beğeni alıyor.

Şenel'in düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Kıvırcık kızıl saçlarında da değişiklik yapan güzel oyuncu saç rengini değiştirmiş ve düzleştirmiş.

İstanbul doğumlu olan Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 yılında dünyaya geldi. Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

İlkokulu Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu'nda okuyan başarılı oyuncu, lise eğitimini Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı.

Hazal Şenel, yüzme, paten voleybol gibi çeşitli sporlarla ilgileniyor.



