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Selena: The Series’den yeni fragman yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Selena Quintanilla-Pérez'in hayat hikayesini konu alan Netflix yapımı Selena: The Series’den yeni fragman yayınlandı.

Selena: The Series’den yeni fragman yayınlandı

The Walking Dead dizisinin yıldız isimlerinden Christian Serratos’un başrolünü üstlendiği Selena: The Series dizisinden yeni fragman gün yüzüne çıktı. Tejano şarkıcısı Selena Quintanilla’nın hayatını anlatacak olan dizi 4 Aralık tarihinde yayında olacak. 24’üncü doğum gübününden birkaç gün önce öldürülen sevilen sanatçıyı konu alan dizi, onun ve ailesinin müzik kariyerini ilerletmek için alması gereken zor kararların yanı sıra, çocukluğunu ve hızla ün kazanmasını da anlatacak.

Oyuncular arasında küçük yaştaki Selena rolünde Madison Taylor Baez, annesi Marcella Quintanilla rolünde Seidy Lopez, erkek kardeşi A.B. Quintanilla rolünde Gabriel Cavarria ve kız kardeşi Suzette Quintanilla rolünde Noemi Gonzalez yer alıyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanında Julio Macias, Jesse Posey, Hunter Reese Pena, Carlos Alfredo Jr., Paul Rodriguez, Erika Buenfil ve David Fernandez Jr yer alıyor.

Suzette Quintanilla, dizi ilk kez 2018'in sonlarında duyurulduğunda, "Selena müzik tarihinde her zaman kalıcı bir yere sahip olacak ve onun anısına adaleti sağlamak için büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu diziyle izleyiciler nihayet Selena'nın ailemiz ve tüm hayatlarımız üzerindeki etkisini ve tüm tarihini öğrenecekler. Hayranlarımıza hikayemize daha önce hiç görülmemiş bir bakış atmak ve Selena'nın neden gelecek nesiller için bir efsane olarak kalacağını vurgulamak için Campanario ve Netflix'le iş ortaklığı yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz." dedi.


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