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Selfie çekerken kayalıklara düştü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde kayalıklara selfie çekmek için çıkan şahıs dengesini kaybedip düştü. Yaralanan şahsı UMKE düştüğü yerden halat yardımıyla aşağı indirdi.

Selfie çekerken kayalıklara düştü

Olay, Kolay Mahallesi Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Kapıkaya Festivali’ne gelen Şenel Şen (53) selfie yapmak için Asar Kaya mezarlarının olduğu sarp kayalıklara çıktı. Burada selfie çekerken dengesini kaybederek kayaların arasına düşen Şen’in çığlıklarını duyan vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İLK MÜDAHALE DÜŞTÜĞÜ YERDE YAPILDI

Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri UMKE’den yardım istedi. Sarp kayalık bölgeye 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte çıkan UMKE ekibi yaralı şahsa ulaştı. Düşme neticesinde omzu kırılan şahsa ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaklaşık 100 metre yüksekten iple yapılan asansör yardımıyla şahıs aşağıya indirilerek 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
selfie Samsun bafra Kayalık

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