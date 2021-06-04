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  4. Selim Soydan: Takım dört gözle İtalya maçını bekliyor

Selim Soydan: Takım dört gözle İtalya maçını bekliyor

04.06.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu A Mİlli Takım’dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, millilerin dört gözle Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçı olan İtalya müsabakasını beklediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Almanya’da karşılaştığı Moldova’yı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım’dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Daha önce ay-yıldızlıların kendisinden iyi görülen takımları yenmeyi başardığını aktaran Soydan, "Çok iyi bir milli takım var elimizde. Bu takım bundan önce de kendisinden daha iyi denilen takımları yendi. İnşallah Roma'da bunun bir tekrarı olacak. Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"TAKIM DÖRT GÖZLE İTALYA MAÇINI BEKLİYOR"

Soydan, EURO 2020'de iyi neticeler alacaklarına inandıklarını belirterek, "Futbolcularımızın hepsi çok iyi. Hepsi kendine son derece güvenen, iyi oyuncular. Hepsi o maçı dört gözle bekliyorlar. Çok iyi neticeler alacağız, biz buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
VİDEO: İHA

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