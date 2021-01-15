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Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii özellikleri, hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii özellikleri, hakkında bilgi

Osmanlı mimarisinin baş tacı, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii en değerli tarihi yapılarımızdan biri. Ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunan camiye dair merak edilen tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camii, herkes tarafından sevilen ve sıklıkla ziyaret edilen bir tarihi eser. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı camii dünyada da en önemli mimari yapılar arasında bulunuyor. UNESCO dünya miras listesinde bulunan camii tüm görkemiyle her dönem ziyaretçilerini ağırlıyor.

SELİMİYE CAMİİ NEREDE?

Selimiye Camii Edirne ilinde bulunuyor. Edirne merkezde Mimar Sinan Caddesinde yer alıyor. Şehir merkezinde olduğu için toplu taşıma araçlarıyla ve yürüyerek rahatça ulaşabilirsiniz.

Selimiye Camii yol tarifi ve haritadaki konumu için buraya tıklayın.

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SELİMİYE CAMİİ HAKKINDA BİLGİ

Edirne'de bulunan Selimiye Camii, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Mimar Sinan'ın 90 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından biri.

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Caminin mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’nda bulunuyor. 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

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SELİMİYE CAMİİ TARİHİ

Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmış. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış. Ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmış. Yapımı 7 yıl süren caminin inşasında 15 bin kişi çalışmış.

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SELİMİYE CAMİİ ÖZELLİKLERİ

Dış görünümüyle hayranlık uyandıran caminin görkemi içine girince hissediliyor. Selimiye'de daha önceki hiçbir camide ya da antik çağ mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmış. Kubbesi 42,30 metre yüksekliği ve 31,30 metre çapıyla döneminin en muhteşem örneğidir. Caminin mermer, çini ve hat işçilikleri de oldukça önemli. Caminin içi İznik çinileriyle süslüdür. Çinilerin bir kısmı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Rus generali Mihail Skobelev tarafından sökülerek Moskova'ya götürülmüş.

selimiye camii

Yapının, kuzeye, güneye ve avluya açılan 3 kapısı bulunuyor. Avlunun ortasında mermerden özenle işlenmiş bir şadırvan yer alıyor. Dış avluda sıbyan mektebi, darül kurra, darül hadis, medrese ve imaret var. Sıbyan mektebi günümüzde çocuk kütüphanesi, medrese ise müze olarak kullanılıyor.

SELİMİYE CAMİİ'NİN HİKAYESİ

Bir de Selimiye Camii ters lale rivayeti var. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters lale motifi bulunuyor. Caminin hikayesi de bu laleyle ilgili. Caminin yapılacağı arsa üzerinde bir lale bahçesi varmış. Bu arsanın sahibi, başlarda arsasının satılmasını istememiş. En sonunda, Mimar Sinan'dan camide bir lale motifi olmasını isteyerek arsasını satmış. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmış. Lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduğunu temsil ediyor. Ters şekilde yapılması arsa sahibinin ters tutumuna atıf yapıyor.

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