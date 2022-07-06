YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları bakıma alındı

Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları bakıma alındı

06.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caminin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da elden geçiriliyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye Camisi'nin asırlık kapılarının elden geçirilmesine başlandı.

Türk-İslam eserlerinin zirve mabedi Selimiye'nin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da bakıma alındı.

Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.

Kapılardaki menteşe, rozet, kilit, kanca gibi tüm madeni aksamlar, korozyon hasarı giderildikten sonra projesine uygun boyanacak. Eksik madeni aksamlar tamamlanacak.

Alt seren kısımlarında nemden dolayı oluşan aşınma ve çürüme hasarlarının onarılmasının ardından kapılar, böceklenmeye karşı ilaçlanacak, gomalak cila ile cilalanacak.

Yine kapılardaki eksik kündekari kısımları uygun malzeme ve teknikle projesine uygun tamamlanacak.

- "Çivi kullanılmadan yapılan kapılar"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz, AA muhabirine, Selimiye'nin yapısal özelliklerinin yanında içindeki unsurların da buraya ayrı değer kattığını söyledi.

Yapıya değer katan unsurlardan birinin de hiçbir şekilde çivi kullanılmayan, geometrik şekillerin birbirine geçirilmesiyle hazırlanan kündekari kapılar olduğuna işaret eden Oğuz, kapıların koruma altına alınarak konservasyon işlemine başlandığını belirtti.

Kapıların orijinal olduğunu vurgulayan Oğuz, "Ahşap malzemeler zaman içerisinde rutubetten deformasyona uğramaktadır. Bunlara, onaylı proje doğrultusunda gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca ahşap malzemeye zarar veren bir diğer unsur da böcek ve kurtçuklardır, kapılar bu kapsamda da ilaçlanacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyorTrakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konulduSarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu
Anahtar Kelimeler:
Edirne kapi selimiye

Edirne Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:39
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:58
Yatsı
22:50
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.