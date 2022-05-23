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Selin Ciğerci 2 milyon dolara aldığı yazlığın manzarasını paylaştı! "Böyle bir manzara bırakılır mı?"

23.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki yazlık evi yine gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 2 milyon dolara yazlık alan Selin Ciğerci Bodrum evinin manzarasını paylaştı. Ciğerci "Böyle bir manzara bırakılır mı?" diye sordu.

Selin Ciğerci 2 milyon dolara aldığı yazlığın manzarasını paylaştı! "Böyle bir manzara bırakılır mı?"

Yeni imajı ve 15 kilo vermesiyle gündeme gelen Selin Ciğerci geçtiğimiz hafta Gökhan Çıra ile ikinci kez evlendi. Sessiz sedasız bir nikah kıyan ikili yoğun iş temposu yüzünden yazlıklarına bile gidemedi. Yazlığını çok özlediğini söyleyen Ciğerci yeni aldığı yazlığı satmadığını sosyal medyadan paylaştı.

Bodrum Gündoğan’daki yazlığının manzarasını paylaşan Selin Ciğerci'nin manzarasını görenler hayran kaldı.

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Villanın dekorasyonuyla tek tek ilgilenen Ciğerci, kesenin ağzını açmış ve yeni evini tam 2 milyon dolara satın almıştı.

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4 oda 1 salon olan evin paylaşan Selin Ciğerci paylaşımına "Burası benim cennetim, böyle bir manzara bırakılır mı?" notunu düştü.

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Selin Ciğerci
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