Selin Ciğerci: 40 kilodan fazla bir gelinlik giyeceğim

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, önceki gün City's AVM çıkışı Snob Magazin objektifine takıldı.

Gelinlik provasından çıktığını söyleyen Ciğerci, "Hayalimdeki gelinliği yaptırıyorum. Kabarık, taşlarla süslenmiş ve ağırlığı 40 kilodan fazla bir gelinlik olacak. Şimdi provadan çıktık. Her hafta provamız oluyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Ciğerci, "Gelinliğe para vermedim hatta üstüne para aldım. Sponsorluk anlaşmalarından gelen paranın bir kısmını bağış yapacağım. Size de faturalarını göstereceğim" diye konuştu.



