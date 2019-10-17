MAGAZİN

Selin Ciğerci: 40 kilodan fazla bir gelinlik giyeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Selin Ciğerci futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlıklarına devam ediyor.

Selin Ciğerci: 40 kilodan fazla bir gelinlik giyeceğim

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, önceki gün City's AVM çıkışı Snob Magazin objektifine takıldı.

Gelinlik provasından çıktığını söyleyen Ciğerci, "Hayalimdeki gelinliği yaptırıyorum. Kabarık, taşlarla süslenmiş ve ağırlığı 40 kilodan fazla bir gelinlik olacak. Şimdi provadan çıktık. Her hafta provamız oluyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Ciğerci, "Gelinliğe para vermedim hatta üstüne para aldım. Sponsorluk anlaşmalarından gelen paranın bir kısmını bağış yapacağım. Size de faturalarını göstereceğim" diye konuştu.


PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Cüneyt Arkın'dan Mehmetçiğe asker selamıCüneyt Arkın'dan Mehmetçiğe asker selamı
Şevval Sam'dan cesur pozlar! ŞaşırttıŞevval Sam'dan cesur pozlar! Şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci Selin Ciğerci makyajsız Selin Ciğerci gelinlik Selin Ciğerci düğün

En Çok Okunan Haberler

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay ve Caner Erkin fena pişti oldu!

Bebek odası unutulmadı! Fena pişti oldular

Jameela Jamil ile Sara Sampaio arasında 'Açlıktan ölen model' polemiği

'Açlıktan ölen model' polemiği

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçiğe asker selamı

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçiğe asker selamı

Şevval Sam'dan dergiye özel mayolu poz

Şevval Sam'dan cesur pozlar! Şaşırttı

Aleyna Tilki: Yine yerdeyim

'Yine yerdeyim çünkü...'

Sıla makyajsız haliyle olay oldu

Makyajsız tanınmaz halde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.