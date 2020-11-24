Selin Ciğerci 41 şube açtı böyle duyurdu! 'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim'

Melisa Emirbayer, Seren Serengil ve Selin Ciğerci arasında yaşananlar bu haftaya damga vurmuştu. İddialar havada ucuşurken Ciğerci Serengil hakkında koruma kararı aldırdığını sosyal medyadan duyurdu. Selin Ciğerci, Seren Serengil başta olmak üzere Söylemezsem Olmaz'daki yorumcular hakkında 1 aylık korunma kararı aldırdı. Böylece programda Ciğerci hakkında konuşulamayacak.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ciğerci bu polemiklere bir nokta koyup çıkardığı kozmetik firmasına yoğunlaştı. Ciğerci dediğini yaptı ve 41 tane güzellik merkezi için imzaların atıldığını duyurdu.

Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamada "41'den fazlasını istemiyorum nazar değmesin diye 41 istiyorum. Türkiye'nin en önemli e-ticaret sitesinde kocam ve benim adım önde geliyor. Kadınlar matinesi şarkıcılık filan derken kozmetik sektörüne atıldım. Ben de bilirdim şan dersi alıp şarkıcılıkla uğraşmayı. Çünkü ben sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim. Ben öyle bir insan değilim sahneyi seviyorum ama o ruhta değilim" dedi.



