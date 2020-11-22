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Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim

22.11.2020 08:40 | Son Güncelleme:
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Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya sayfasından açıklamaya yaparak yalanladı. Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" dedi. Selin Ciğerci de Melisa ile buluşarak birlikte bir açıklama yaptı. Serengil ise Melisa ile olan ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

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Emirbayer, "İyiyim, sağlığım yerinde hiç bir problem yok. Ben Seren Hanım tarafından büyük oyuna getirildim. Bana aslı olmayan şeyler söylendi. Sadece rating alabilmek için benim iyi niyetimi kullandılar. Selin Abla'yla aramızda bir problem yok. Kahvemizi içtik konuştuk sorun yok. Ama ben bu durum hakkında suç duyurusunda bulunarak yarın dava açacağım" dedi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer'le buluşarak ortak bir açıklama yaptı. Melisa Emirbayer açıklamasında yine kandırıldığını söyledi. Melisa açıklamasında "Selin ablanın söylemediği şeyleri söylemiş gibi anlattılar bana" dedi.

Ekran Alıntısı

SEREN SERENGİL TÜM BELGELERİ PAYLAŞTI

Seren Serengil ise bu iddialar sonrası kendisiyle Melisa'nın mesajlaşmalarını paylaşarak Melisa ve annesinin darp edildiğini iddia etti. Serengil iddiasında Melisa'nın "Selin Ciğerci beni darp etti Gökhan beni bıçak soruyla bir eve kapattı" dediğini de söyledi. Serengil bu konuşmaları ve mesajları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Seren Serengil'in mesajları paylaşmasının ardından taraflardan bir açıklama gelmedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu iş saçma bir hal aldı
para verip kizi susturmuslardir, bunlae hangj sifatla hergun haberlerde tv.lerde , selim abiler cogaldikta toplumda bozuluyo Türk örf ve adetler kayboluyo, yazik çok yazik..
aman git dava ac. mahkemelerin sizden başka işi Yok zaten

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