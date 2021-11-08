Selin Ciğerci'den basketbolcu sevgili itirafı: 28 yaşında, sohbet arkadaşım

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.

Hakkında çıkan haberlerin ardından 26 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanlarken, hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu.

"28 YAŞINDA, BASKETBOLCU"

Hafta içi her gün tv8'de izleyicisiyle buluşan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına katılan Selin Ciğerci, görüştüğü kişinin basketbolcu olduğunu açıkladı ve 28 yaşında olduğunu ifade etti.

Ciğerci açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" dedi.

"UĞUR YÜCEL'İ HİÇ İZLEMEDİM"

Öte yandan Uğur Yücel (64), "Takipçi sayısı çoksa dizilerde başrol alabiliyorlar" açıklamasıyla gündeme geşmişti. Fenomen Ciğerci, usta oyuncu hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.



"Benim birini tanımam için çok magazin olması gerekiyor. Dizi oyuncularını hiç bilmiyorum. Uğur Yücel'i hiç izlemedim. Şimdi ekranda görünce kim olduğunu hatırladım. Bu benim ayıbım."

