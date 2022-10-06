Selin Ciğerci'den boşanıp ünlü fenomenle aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu

Selin Ciğerci ile 2 kere evlenip boşanan Gökhan Çıra bir mesaj skandalına daha karıştı. Daha önce de başka kadınlara mesajları ortaya çıkan Gökhan Çıra Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına mesaj attı.

Nil Buse Yılmaz adlı kadın Gökhan Çıra'nın mesajlarını ifşa etti.

Genç kadını evine davet eden Çıkra "Senin sevgilin yok mu?" sorusuna ise "Var Buse dövseydin" yorumunu yaptı. Nil Buse Yılmaz ise mesajları yayınlayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi.

"SELİN'İ ALDATMADIĞIN KİMSE KALMADI"

Genç kadın daha sonra ise "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı kızcağız sonunda boşandı dayanamadı" diyerek şoke etti.



