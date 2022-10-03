MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Çıra "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fantezi talebini paylaştı

Gökhan Çıra "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fantezi talebini paylaştı

03.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra kendisine gelen ilginç bir mesajı paylaştı. "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fanteziyi paylaşan Çıra "Kafayı yemiş" demeden de kendini alamadı.

Gökhan Çıra "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fantezi talebini paylaştı

Selin Ciğerci ile boşanıp sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra takipçisinden gelen bir mesajla şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde biseksüel olmadığına dair açıklamada bulunan Çıra'ya takipçisinden ilginç bir istek geldi.

Şu sıralar yeni ilişkisiyle mutlu olan ve her fırsatta keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Gökhan Çıra'ya takipçisi "Bunu söylemek cesaret ister ama deneyeceğim. Ayağınla bana basmanı çok istiyorum" dedi.

gökhan

Bu garip fantezi Çıra'yı da şaşırttı. Selin Ciğerci'nin eski kocası bu mesajı ifşa ederek "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün" dedi.

Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni sevgilisiyle mi geldi? Olay görüntüSelin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni sevgilisiyle mi geldi? Olay görüntü

Spor giyimden ayakkabıya, güneş gözlüğünden saate stilinize hava katacak indirimli ürünleri keşfedin! (03.10.2022)

Bu fırsat kaçmaz: 100 TL altı kadın swaetshirtler

Dev markaların yeni sezon ürünlerini keşfet, stilinle göz kamaştır

Tarzınıza tarz katacak güneş gözlüğü ve saatlerde büyük indirim: 2. Ürün 1 TL

Spor giyimde yüksek kalite arayanlar Under Armour fırsatlarını kaçırmayın

Hem stil sahibi hem rahat... Camper marka ayakkabılarda indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlarla yakalanmıştı! Berfu Yenenler'den bomba itirafKadınlarla yakalanmıştı! Berfu Yenenler'den bomba itiraf
Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldiSon dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldi
Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çektiKendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra sosyal medya sevgilisi ele biseks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

İlginizi Çekebilir

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Sanki zaman yolcusu! Aynı kadın tam 9 yıl sonra aynı noktada

Sanki zaman yolcusu! Aynı kadın tam 9 yıl sonra aynı noktada

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.