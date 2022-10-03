Gökhan Çıra "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fantezi talebini paylaştı

Selin Ciğerci ile boşanıp sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra takipçisinden gelen bir mesajla şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde biseksüel olmadığına dair açıklamada bulunan Çıra'ya takipçisinden ilginç bir istek geldi.

Şu sıralar yeni ilişkisiyle mutlu olan ve her fırsatta keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Gökhan Çıra'ya takipçisi "Bunu söylemek cesaret ister ama deneyeceğim. Ayağınla bana basmanı çok istiyorum" dedi.

Bu garip fantezi Çıra'yı da şaşırttı. Selin Ciğerci'nin eski kocası bu mesajı ifşa ederek "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün" dedi.