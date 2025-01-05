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Selin Ciğerci'den ilginç sözler: "Başka şekilde orgazm olamıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 14:35
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Son dönemde sık sık soruşturmalarla anılan Selin Ciğerci Berfu Yenenler'e konuk oldu. Ciğerci 'Tek orgazmım o' diyerek işiyle ilgili söylediği sözlerle dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den ilginç sözler: "Başka şekilde orgazm olamıyorum"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra son dönemde haklarındaki soruşturmayla gündeme geliyor. Selin Ciğerci son olarak adının karıştığı kara para soruşturması sebebiyle, yurt dışına çıkış yasağı almıştı.

Berfu Yenenler'e konuk olan Ciğerci açıklamalarıyla dikkat çekti. "Sakin bir hayat istiyorum hayatımda biri olsun olmasın gerçekten sakin bir hayat, çalışayım" diyen Ciğerci devamında şunları söyledi:

"Beni başka hiçbir şey mutlu edemez tek orgazmım o, başka orgazmım yok. Tek orgazmım çalışmak. Yani buradan ne istiyorsanız anlayabilirsiniz tek orgazm çalışmak başka bir şekilde orgazm olamıyorum."

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O anlarda Berfu Yenenler ve konuklar yalnızca güldü.

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ESTETİK AÇIKLAMASI

Selin Ciğerci sohbetinin devamında yüzündeki dolguları erittiğini söyledi. Çenesinin de uzun olduğunu bunun için de bir adım atacağını söyleyen fenomen "Kendi burnum kendi dudaklarım. Bir ara özenip dudaklarımı yaptırdım olmadı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Selin Ciğerci
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