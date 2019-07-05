MAGAZİN

Selin Ciğerci'den mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Son günlerde verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını söyleyerek gündeme gelen Selin Ciğerci son paylaşımıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan şarkıcı Selin Ciğerci son günlerde verdiği bir röportajla gündeme gelmişti.

Hayatına dair samimi açıklamalar yapan Ciğerci zor zamanlardan geçerek bugünlere geldiğini açıklamıştı.

Ekim ayında sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenecek olan Ciğerci şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Selin Ciğerci geçtiğimiz gün yaptığı mayolu paylaşım ve fotoğrafın altına yaptığı yorumla olay oldu. Selin Ciğerci pozuna "18'liklere taş çıkartırım hayatım; yorum yapmayan kıskanmıştır. Beğenmek ve yorum yapmak zorundasın emek var" yorumunu yaptı.

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Ciğerci'nin kimi ima ettiği bilinmezken bu poza yorum ve beğeni yağdı.

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selin ciğerci Selin Ciğerci mayo

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