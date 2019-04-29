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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra ayrıldı mı? Evlilik hazırlığı yapan çiftin paylaşımları herkesi meraklandırdı.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyordu. Çift, ekim ayında dünyaevine girmeyen hazırlanıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini kaldırarak takipçilerini şaşırttı. Çiftin bu hareketi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Selin Ciğerci, konuyla ilgili açıklama yapmazken, "Bazen kendi kısmetini kendin belirler, kaderine ona göre yön verirsin demişler... Doğru" notunu düştüğü paylaşımla kafaları karıştırdı.

"HERKES GİDER Mİ?"

Gökhan Çıra ise Selin Ciğerci'nin paylaşımının ardından, "Herkes gider mi?" notunu yayınladı.

Çiftin bu hareketi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"ALIN SİZE KAYNANAM VE ELTİM"

Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve eltisiyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Kız alın size kaynanam ve eltim" notuyla paylaşmıştı.

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