Selin Ciğerci Kerimcan'ın ablasının o sözlerini unutmadı

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci kendi markasını kurduktan sonra kendisine Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Kerimcan'ın ablası Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi.

Daha önce kendisini "segment meselesi" diyerek aşağılamaya çalışan Neşe Fişek'e Ciğerci'den mesaj gecikmedi. Ciğerci yeni arabasıyla verdiği poza "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notunu yazdı.



