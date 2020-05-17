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Selin Ciğerci Kerimcan'ın ablasının o sözlerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci kendi markasını kurdu; işlerini yoluna soktu. Kendine Rolls-Royce alan Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz’ın ablası Neşe Fişek'e olay bir göndermede bulundu.

Selin Ciğerci Kerimcan'ın ablasının o sözlerini unutmadı

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci kendi markasını kurduktan sonra kendisine Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Kerimcan'ın ablası Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi.

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Daha önce kendisini "segment meselesi" diyerek aşağılamaya çalışan Neşe Fişek'e Ciğerci'den mesaj gecikmedi. Ciğerci yeni arabasıyla verdiği poza "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notunu yazdı.


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