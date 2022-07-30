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  4. Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti! "Taş gibisin"

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti! "Taş gibisin"

30.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla göz önünde olan isimlerden biri. İkinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık hazırlığında olan Ciğerci, sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti! "Taş gibisin"

Selin Ciğerci son zamanlarda boşanma konusuyla gündemde. Gökhan Çıra ile 2019'da evlenen Selin Ciğerci, ikinci defa boşanmaya hazırlanıyor. Özel hayatı bir yana sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen fenomen, tatil pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİSİYLE YIKTI GEÇTİ

38 yaşındaki Selin Ciğerci her adımıyla olay oluyor.

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

Giyimi ve pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

Tatil paylaşımı yapan Ciğerci, leopar desenli bikinisiyle poz verdi.

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

Ciğerci'nin o pozuna, "Taş gibisin", "Fizik mükemmel" yorumları geldi.

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti!

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Selin Ciğerci Instagram
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