Selin Ciğerci leopar desenli bikinisiyle yıktı geçti! "Taş gibisin"

Selin Ciğerci son zamanlarda boşanma konusuyla gündemde. Gökhan Çıra ile 2019'da evlenen Selin Ciğerci, ikinci defa boşanmaya hazırlanıyor. Özel hayatı bir yana sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen fenomen, tatil pozuyla adından söz ettirdi.
38 yaşındaki Selin Ciğerci her adımıyla olay oluyor.
Giyimi ve pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Tatil paylaşımı yapan Ciğerci, leopar desenli bikinisiyle poz verdi.
Ciğerci'nin o pozuna, "Taş gibisin", "Fizik mükemmel" yorumları geldi.
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