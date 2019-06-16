Selin Ciğerci mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Gökhan Çıra ile dünya evine girecek olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni çıkardığı Hikaye adlı şarkı ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Selin Ciğerci, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Takipçileriyle her anını paylaşmayı seven Selin Ciğerci, önceki gün leopar desenli mayosuyla şişme flamingo üzerinde poz verdi.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Ciğerci mayolu pozlarını, "Kylie Jenner veya Khloe Kardashian sandınız biliyorum ama benim, panik yapmayın" notuyla yayınladı. Fenomenin fotoğrafları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.





