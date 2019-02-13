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Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.02.2019 01:23 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Ekim ayında evleniyor. Selin Ciğerci, nikah şahidi olacak ünlü şarkıcıyı ise sosyal medyadan açıkladı.

Selin Ciğerci nikah şahidini sosyal medyadan duyurdu!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlilik teklifi almıştı. Gökhan Çıra'nın yaklaşık 1 milyon TL'lik 5,5 karat tektaş yüzükle evlilik teklifinin ardından düğün tarihleri olarak 28 Ekim tarihini belirledi.

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Düğün hazırlıklarına şimdiden başlayan Selin Ciğerci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla nikah şahidini de duyurdu. Selin Ciğerci, yakın dostu olan Demet Akalın'la bir araya geldi. Ciğerci, çektiği videoda Demet Akalın'ı göstererek 'Tanıştırayım nikah şahidim' dedi.

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın Swiss Otel'de yapılacak olan düğünlerinin maliyetinin ise 1 milyon TL'yi bulacağı iddia edildi.


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Millet 3 -4 tl ye domates patates soğan alarak geçim derdinde....Bu tarj haberler yayinlanmasa iyi olur...
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