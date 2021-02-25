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Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay oldu!

25.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay oldu!

Kendi kozmetik markasını açan ve güzellik merkezlerini de açmaya devam eden Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay oldu.

Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan kozmetik markasının ardından Nişantaşı’nda da bir güzellik merkezi açtı.

Ciğerci, güzellik merkezinin girişine ise yaptırdığı balmumu heykelini koydurdu.

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Ebru Şallı, Ciğerci’nin heykeliyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ciğerci de “Heykelimi 34 beden yaptırdım” dedi.

GELİRİ ŞOKE ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci aylık gelirini açıklamış ve olay olmuştu. "Aslan gibi vergimi ödüyorum" diyen Ciğerci, oturduğu yerden para kazanmadığını söylemişti. Selin Ciğerci'nin, aylık 400 bin TL kazanç sağladığı iddia edilmişti. Ciğerci ise, "400 bin değil, 600 bin TL kazanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, Selin Ciğerci,
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