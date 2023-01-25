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Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'

25.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisine ettiği evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Gökhan Çıra şimdi de öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu...

Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiflerinden olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iki kez evlenip ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla birlikte Gökhan Çıra'nın gizemli sevgilisine evlilik teklif ettiği haberleri de yayıldı. Çıra, şimdi de öyle bir paylaşım yaptı ki gören herkes şaşırdı. Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba olduğunu duygusal bir mesaj ile duyurdu....

GÖKHAN ÇIRA BABA OLDU

Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra, "Küçücük dünyama hoş geldin prensesim. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah sağlıklı huzurlu mutlu büyüyelim canım kızım hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim KIZIM" sözleriyle baba olduğunu duyurdu.

gökhan çıra

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde "anne olmak istediğini" her fırsatta söylüyor ve bunun için çaba harcadığını da dile getiriyordu. Hatta taşıyıcı anneden bir bebek sahibi oldukları iddiaları da ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gökhan Çıra'nın bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

Taşıyıcı anneden mi acaba? Kafam karıştı

Annesi kim?

Kimden acaba?

Gözün aydın Gökhan, Allah analı babalı büyütsün. Gökhan, bebeğin annesiyle bir poz vermen şart yoksa çok söylenti olacak Selin ile senin ortak bebeğin mi taşıyıcı anneden mi gibi söylentiler çıkabilir.

Her zaman babası kim diye soracak değiliz ya bu defada annesi kim diye soralım

Yakında o çocuğu da alıp Selin ile barışacaklar.

Ne ara evlendin ne ara baba oldun

Madem ayrılıp başkası ile evlenecektin o kişiyle bebek yapsaydınız. Yine de ömürlü olsun bebeğin.

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