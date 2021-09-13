Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya gelen mesaj ifşa oldu!

2019 yılında görkemli bir düğünle hayatını birleştiren 37 yaşındaki Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi’nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanma sonrası çift ortak bir açıklama yaparak “Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

"DOĞRU YOLU BULMUŞSUN"

Boşanmanın ardından, Selin Ciğerci'nin evliyken eşine mesaj attığı iddiasıyla mahkemelik olduğu oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Özlem Parlu yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Özlem Parlu, Gökhan Çıra, "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" diye mesaj attı ve bu mesajın fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.



Özlem Parlu



