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Selin Ciğerci'nin ifşası sonrası Gökhan Çıra'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci evlenmek üzere olduğu Gökhan Çıra'ya mesaj atan bir kadını mekanda rezil etti. Yaşananların ardından kadın "Gökhan beni kesiyordu" deyince Gökhan Çıra çileden çıktı ve açıklama yaptı.

Selin Ciğerci'nin ifşası sonrası Gökhan Çıra'dan açıklama

Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Çıra'ya sürekli mesaj atan kadını mekanda bastı; herkesin içinde ifşa etti. O görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ciğerci genç kadına " Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" demişti.

Genç kadın ise daha sonra yaptığı açıklamada "Selin Hanım’ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok’ dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım 'İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine' dedim. Ben burada 'Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum' diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin’i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım” dedi.

Selin Ciğerci sevgilisine mesaj atan kadını herkesin içinde ifşa ettiSelin Ciğerci sevgilisine mesaj atan kadını herkesin içinde ifşa etti

Bu açıklamadan sonra Gökhan Çıra ise çileden çıkarak bir açıklama yaptı. Çıra açıklamasında şunları söyledi: "Öncelikle herkese merhaba eşimin tartıştığı kadını ne tanırım ne selam vermişliğim vardır eğer bir selamımı bir bakışımı gördüğü ya da duyduğu bir fotoğraf veya bir video varsa elinde göstersin; bana attığı mesajları defalarca sildim sırf Selin görmesin tatsızlık çıkacak diye ama en sonunda görmüş!

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'Bodrum'da yanıma geldi' demiş Allah yukarıda görüyor benim anlım ak tertemiz bir şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben karımı, canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam! Onu üzeni, benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısında bana konuşsun selam verdi diye böyle bir şey olma olasılığı yok! Bu da böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir; eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir."

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci gökhan çıra

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