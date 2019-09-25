Selin Ciğerci'nin ifşası sonrası Gökhan Çıra'dan açıklama

Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Çıra'ya sürekli mesaj atan kadını mekanda bastı; herkesin içinde ifşa etti. O görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ciğerci genç kadına " Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" demişti.

Genç kadın ise daha sonra yaptığı açıklamada "Selin Hanım’ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok’ dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım 'İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine' dedim. Ben burada 'Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum' diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin’i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım” dedi.