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Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'nın kışla görüntülerine inceleme başlatıldı

04.04.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin boşanıp sevgili olduğu Gökhan Çıra Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almasıyla gündeme bomba gibi düştü. İkili ayrıcalık görmediklerini açıkladı ama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'nın kışla görüntülerine inceleme başlatıldı

Selin Ciğerci ve sevgilisi Gökhan Çıra son günlerin en çok konuşulan çifti oldu. Eski futbolcu Gökhan Çıra, bedelli askerlik yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle gündeme gelince tepki çekti. Hem Selin Ciğerci hem de Gökhan Çıra ayrı ayrı açıklama yaparak ayrıcalık görmediklerini söylese de tepkiler dinmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Selin Ciğerci'nin yeniden evlenme hazırlıkları yaptığı Gökhan Çıra'yı askerden araç konvoyu ile çıkardığı görüntülere ilişkin olarak inceleme başlattı.

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Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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