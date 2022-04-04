Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'nın kışla görüntülerine inceleme başlatıldı

Selin Ciğerci ve sevgilisi Gökhan Çıra son günlerin en çok konuşulan çifti oldu. Eski futbolcu Gökhan Çıra, bedelli askerlik yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle gündeme gelince tepki çekti. Hem Selin Ciğerci hem de Gökhan Çıra ayrı ayrı açıklama yaparak ayrıcalık görmediklerini söylese de tepkiler dinmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Selin Ciğerci'nin yeniden evlenme hazırlıkları yaptığı Gökhan Çıra'yı askerden araç konvoyu ile çıkardığı görüntülere ilişkin olarak inceleme başlattı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi.



