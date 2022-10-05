MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Eski nişanlıdan bomba paylaşım

Selin Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Eski nişanlıdan bomba paylaşım

05.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni aşkıyla el ele geldi. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı. Ciğerci'nin yeni sevgilisi Asil Cengiz’in eski nişanlısı ise sosyal medyadan bomba bir paylaşım yaptı.

Selin Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Eski nişanlıdan bomba paylaşım

Merve Boluğur'un düğününe katılan Selin Ciğerci'nin yanında yeni aşkı vardı. Aşk pozları ortaya çıkan Ciğerci'nin yeni aşkının adının Asil Cengiz olduğu ortaya çıktı.

Asil Cengiz'in eski nişanlısı ise bomba bir paylaşım yaptı. Mualla Şahin adlı kişi sosyal medyadan "Ben vereyim: Asil Cengiz. Benim eski nişanlım ve bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor Selin’le çıktığından beri güleyim mi ağlayayım mı, bilemedim" ifadelerini kullandı.

LKÇKKK

Bu bomba paylaşım sosyal medyada gündem olurken Selin Ciğerci'nin sevgilisinin eski aşkı bir diğer paylaşımda da "Selin Ciğerci sen öde bunun borcunu" diyerek şoke etti.

klşk

Mualla Şahin adlı kişi eski nişanlısıyla konuşup IBAN paylaştığı mesajları da ifşa etmekten geri durmadı.

Merve Boluğur'un düğününde olay olmuştu! Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle pozları ortaya çıktıMerve Boluğur'un düğününde olay olmuştu! Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle pozları ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler!Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler!
Ev yakışıklı oyuncunun çıktı! 150 bin TL'lik depozitoyu ödemeyince...Ev yakışıklı oyuncunun çıktı! 150 bin TL'lik depozitoyu ödemeyince...
15 günde nişan attı! "Başka kadınlar..."15 günde nişan attı! "Başka kadınlar..."
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya sevgilisi ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.