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Merve Boluğur'un düğününde olay olmuştu! Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle pozları ortaya çıktı

04.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisiyle katılan Selin Ciğerci herkesin dikkatini çekmişti. İddialı elbisesinden çok sevgilisiyle gündeme gelen Ciğerci'nin yeni aşkıyla pozları ortaya çıktı. Ciğerci yeni sevgilisinin adını ise sır gibi saklıyor.

Merve Boluğur'un düğününde olay olmuştu! Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle pozları ortaya çıktı

Merve Boluğur'un düğününe katılan Selin Ciğerci düğüne yakışıklı bir adamla el ele gelmişti. Düğünde hem tarzıyla hem de sevgilisiyle en dikkat çeken isimler arasında olan Ciğerci'nin sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı.

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra aşk hayatı hakkında "Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok" demişti.

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ADINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Ciğerci'nin yalnızlığı kısa sürdü. Ünlü fenomenin sevgilisiyle pozlarına beğeni yağdı. Selin Ciğerci'nin sevgilisini görenler "Manken gibi adam" yorumları yaptı.

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Selin Ciğerci sevgilisinin adını ise sır gibi saklıyor.

Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra "Bunu söylemek cesaret ister" notuyla gelen fantezi talebini paylaştı


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Merve Boluğur Selin Ciğerci sevgilisi ele
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