MAGAZİN

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen bir mesajı ifşa etti

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden olan Selin Ciğerci çok sinirlendi.

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Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'ya Instagram'dan gelen özel mesajları gören Ciğerci, mesaj atan kadını ifşa etti.

Ciğerci yayınladığı mesajın altına "Ben kız arkadaşlarımla bir yere giderdim çocuğun yanında kız varsa kafalarını çevirir oraya doğru oturmazdı bile bakmazdı" yazdı.

Gökhan Çıra'ya gelen mesajın bir kısmı şöyle: "Seni iliklerime kadar istiyorum. Ölürüm senin sağ göğüs kafesine..."

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selin ciğerci Gökhan Çıra

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