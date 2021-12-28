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Selin Ciğerci sosyal medyadan seslendi: Bu benim özelim! Lütfen sil, çok ayıp

28.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ayrılıp Beykoz'daki evinden de taşınarak yeni bir başlangıç yapan Selin Ciğerci son dönemde kendini spora verdi. Spor paylaşımları yapan Selin Ciğerci son olarak sosyal medyadan herkese seslendi. Telefon numarasına gelen aramalardan sıkılan Ciğerci "Bu benim özelim" dedi.

Selin Ciğerci sosyal medyadan seslendi: Bu benim özelim! Lütfen sil, çok ayıp

Gökhan Çıra ile ayrıldıktan sonra aldığı arabayla ve lüks eviyle gündeme gelen Selin Ciğerci son dönemde kendini sporo verdi. Hem işleriyle ilgilenen hem de spora giden Ciğerci bir hayli de kilo verdi.

Spordan sık sık paylaşımlar yapan Selin Ciğerci son paylaşımıyla ise şaşırttı. Telefon numarasının yayıldığını ve kendisini sürekli arayanların olduğunu söyleyen Ciğerci herkese seslendi.

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Selin Ciğerci paylaşımında "Yaklaşık 10 senedir numaram aynı hiç değiştirmedim, hiç tanımadığım kargocusundan en yakınıma kadar lütfen numaramı kime verdiniz nereye yazdınız bilmiyorum ama arayanlar da hep güzel şeyler söylüyor. Kötü bir şey de yok ama bu benim özelim. İşlem yapmak mahkemelik olmak istemiyorum. Servis eden kişiye sesleniyorum lütfen sil, çok ayıp!" dedi.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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