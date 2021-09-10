Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı! Mal paylaşımı...

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve görkemli bir düğünle dünyaevine gören Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra bugün boşandı.

BOŞANDILAR

Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı olarak boşanan çift, adliyeden birlikte çıktı. Kendisini bekleyen basın mensuplarını kırmayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiaları için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.

Adliyeye ayrı ayrı araçlarla gelen ikili, birbirlerine hiçbir şey söylemeden araçlarına binerek hızlıca uzaklaştı.

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı. Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdi.

