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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışı çıkış yasağı! Milyar liralık vergi usulsüzlüğü...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 07:42
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Selin Ciğerci hakkında MASAK'IN başlattığı incelemede milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İddiaya göre Ciğerci, satış gelirlerini yüksek gösteriyordu...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışı çıkış yasağı! Milyar liralık vergi usulsüzlüğü...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden kısa süre sonra fenomen olarak tanınan Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına en konulan Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında başlatılan MASAK raporunda flaş gelişme yaşandı.

Davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı. "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyen Selin Ciğerci'ye büyük şok...

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Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturması dosyasındaki vergi denetim raporunda, milyar liralık vergi usulsüzlüğü yapıldığı tespit edildi.

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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında "kara para aklama" soruşturması başlattı. Ciğerci’ye ait 4 kozmetik şirketini inceleyen bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre, Ciğerci’nin şirket hesaplarında vergi usulsüzlükleri vardı. Selin Ciğerci'ye ait 4 adet kozmetik şirketinin banka hesabında 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı yapıldığı belirlendi. Ciğerci’nin hesaplarındaki işlemin boyutu da 2.6 milyar lira olarak tespit edildi.

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GELİRİN KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

İddiaya göre Ciğerci, satış gelirlerini yüksek gösteriyordu. Bu sayede yüksek kârlılık oranı elde ediyordu. Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kâr oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci’nin piyasadaki kâr oranı yüzde 50’ye yakındı. Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi...

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Soruşturmada sadece Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra değil, aile üyelerinin de yer aldığı 9 şüpheli daha var. Savcılığın talebi üzerine, Ciğerci, Çıra ve şirketlerin fiilen müdürlüğünü yapan bir şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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