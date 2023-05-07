Selin Ciğerci 'Vergi müfettişleri göreve' yorumunu görünce... "500 bin aldığım da oluyor"

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci sosyal medyada yine gündem oldu. Ala Tokel'e konuk olan Ciğerci'nin kazancına dair açıklaması dikkat çekti.

Ala Tokel Ciğerci'ye programında “Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada” dedi.

KAZANCI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Selin Ciğerci ise bunun üzerine “Hayır 150 bin TL aldığım da oluyor” yanıtını verdi. Sosyal medyada gündem olan fenomen için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı tagleyen sosyal medyada kullanıcıları 'Vergi müfettişleri göreve' yorumunu görünce ise bomba bir yanıt verdi.

Ciğerci bu yorumlara "Vergi rekortmeniyim sorun yok 500 bin aldığım da oluyor konser ücretlerini 50 bin gösteren sanatçıları etiketle bence" yanıtını verdi.



