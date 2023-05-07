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Asıl gelinlik ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'nın gelinliği olay oldu

07.05.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı sonunda bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te katıldı. Gündüzü festival gibi geçen günün gecesinde asıl gelinliğini giyen Subaşı'nın gelinliği sosyal medyada çok beğenildi.

Asıl gelinlik ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'nın gelinliği olay oldu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini "Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" sözleriyle duyuran Şeyma Subaşı muradına erdi.

Gündüzü festival gibi geçen düğünde Subaşı ne giyse gelinlik olarak düşünüldü ve sosyal medyada da bol bol konuşuldu.

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Acun Ilıcalı'nın eski karısı asıl gelinliğini ise günün akşamında giydi. Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliği ise çok beğenildi.

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Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Subaşı'na "Bu sefer olmuş", "Sonunda düzgün bir seçim" yorumları yağdı.

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