Selin Ciğerci villasını satıyor! Yeni evinin kirası 80 bin TL

2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, evliliklerini 10 Eylül 2021 tarihinde, anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. İkili mal varlıklarını bölüşmüş ve işlerini ortaklaşa yapmaya da devam etme kararı vermişti.

Selin Ciğerci kazancıyla zaman zaman gündeme geliyor. 2. Sayfa'nın haberine göre Selin Ciğerci son olarak Beykoz’daki villasını 57 milyona satılığa çıkardı.

Ünlü isim Zorlu Center'ın rezidansına taşındı. 3+1 evin aylık kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.

Gökhan Çıra ile boşanan Ciğerci'nin boşanma sebebi sık sık merak ediliyordu. Çıra açıklamasında "Selin'le severek boşandık. Her yerde birlikteydik; evde, işte, dışarda... Kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda, o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz, konuşuyoruz..." demişti.



