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Gökhan Çıra'ya Selin Ciğerci sorusu! "Yanında birini görseniz..."

12.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra bir mekan çıkışı görüntülendi. Çıra'ya eski karısı Selin Ciğerci'nin aşk hayatıyla ilgili soru geldi. Gökhan Çıra soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

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AYNI MEKANDA KARŞILAŞTILAR

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra kameralara yakalandı. Çıra, “İçeride Selin Ciğerci de varmış birlikte mi geldiniz?” sorularına “Hayır birlikte gelseydik birlikte çıkardık” dedi.

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Gökhan Çıra, tekrar barışmayla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi. Çıra, “Selin Ciğerci’nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?” sorusuna ise “Görürsek bakarız” diyerek yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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