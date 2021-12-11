Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldı

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan ve sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.



TÜRKİYE'DE SADECE 1 TANE VAR! ÖZEL TASARLATTI

Fenomen isim, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödedi.



