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  4. Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldı

Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldı

11.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.

Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldı

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan ve sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.

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Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.
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TÜRKİYE'DE SADECE 1 TANE VAR! ÖZEL TASARLATTI

Fenomen isim, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödedi.


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Selin Ciğerci
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