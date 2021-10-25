Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Aşk haberlerini doğruladı

Ekranlarda jüri olarak boy gösteren Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı. Sürpriz şekilde 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Selin Ciğerci'nin eski eşiyle barışıp barışmayacağı konuşulurken hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Ciğerci'nin bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia edildi. Sporcunun kim olduğu henüz belli değil iken bu iddialar hakkında Ciğerci Instagram'da henüz bir paylaşımda bulunmamıştı.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI

Kendi markasını kuran ve başarılara imza atan Selin Ciğerci Mynet'e konuşarak yeni aşk iddialarını onayladı. Selin Ciğerci çıkan iddialarla ilgili "Doğru" yanıtını verdi.

