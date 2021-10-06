Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününü kutladı: Seni çok seviyorum

Oyuncu İbrahim Selim'in, sunduğu programa geçtiğimiz nisan ayında konuk olan oyuncu Selin Şekerci ile birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sürpriz aşkla gündeme gelen İbrahim Selim, 42 yaşına bastı. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Selin Şekerci, "İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Seni çok seviyorum." dedi.

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip, çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur. Aman, hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp, saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun, amin. Seni çok seviyorum"

İbrahim Selim de sevgilisine "Selin zaman dursun, kal öyle." sözleriyle teşekkür etti.

