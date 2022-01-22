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Selin Şekerci ve Enis Arıkan Hadise'yle dalga geçti! Seray Sever'den Eda Ece'ye ünlüler yorum yağdırdı

22.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Şekerci ve Enis Arıkan, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik videosuyla dalga geçti. Çok konuşulan evlilik videosunda Hadise'nin sevgilisine sarılıp sırtını sıvazlarken çekim yapması gündem olmuştu. Selin Şekerci ve Enis Arıkan o anları canlandırdı. Seray Sever'den Eda Ece'ye pek çok ünlü bu videoyu yorum yaptı.

Selin Şekerci ve Enis Arıkan Hadise'yle dalga geçti! Seray Sever'den Eda Ece'ye ünlüler yorum yağdırdı

Enis Arıkan ve Selin Şekerci geçtiğimiz gün buluştu. İki yakın arkadaş gündem olan Hadise ve sevgilisinin evlilik videosuyla ilgili çektikleri video ile olay oldu. Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik haberini çektikleri video ile duyurdu. Çok konuşulan bu videoyu canlandıran Selin Şekerci ve Enis Arıkan da sosyal medyada çok konuşuldu.

Hadise'yi ti'ye alan videoyla ilgili Seren Serengil daha önce "Burada aşkı mı yüzüğü göstermeye çalışıyor. Ben görgüsüzlüğü hiç sevmiyorum. Bana basit geliyor" demişti. Videoyu gören Serengil Arıkan'ın paylaşımına "Ahahaha" tepkisini verdi.

Eda Ece, Seray Sever, Alican Yücesoy, Hazal Kaya, Hakan Hatipoğlu gibi ünlü isim ise videoya emojilerle yanıt verdi.

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Enis Arıkan Hadise Selin Şekerci
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