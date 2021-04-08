Selma Ergeç kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Camdaki Kız Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç biyografisi...

Alman bir ailenin çocuğu olan ve daha önce Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Gönül İşleri ve Yaşamayanlar gibi başarılı projelerde rol alan Selma Ergeç, şimdilerde Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat verecek. Peki izleyiciler tarafından merak edilmeye başlanan Selma Ergeç kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi?

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

42 yaşında olan ve 1978 senesinde Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya gelen Selma Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde eğitim görürken öğretiminin üçüncü senesinde Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) isimli yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel model olan Ergeç, Emre Altuğ'un "Gidecek Yerim mi Var?" şarkısının video klibinde oynamıştır. Selma Ergeç, oyunculuğa "Böyle mi Olacaktı" ile başladı, sonrasında Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" isimli dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve ardından bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaşmıştır. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" isimli dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırmıştır.