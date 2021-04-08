Selma Ergeç kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Camdaki Kız Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç biyografisi...

Alman bir ailenin çocuğu olan ve daha önce Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Gönül İşleri ve Yaşamayanlar gibi başarılı projelerde rol alan Selma Ergeç, şimdilerde Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat verecek. Peki izleyiciler tarafından merak edilmeye başlanan Selma Ergeç kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi?
42 yaşında olan ve 1978 senesinde Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya gelen Selma Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde eğitim görürken öğretiminin üçüncü senesinde Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) isimli yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel model olan Ergeç, Emre Altuğ'un "Gidecek Yerim mi Var?" şarkısının video klibinde oynamıştır. Selma Ergeç, oyunculuğa "Böyle mi Olacaktı" ile başladı, sonrasında Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" isimli dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve ardından bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaşmıştır. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" isimli dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırmıştır.
Ergeç, 26 Eylül 2015 tarihinde Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşmiştir. Çiftin Yasmin adını verdikleri kızları 8 Nisan 2016 tarihinde dünyaya gelmiştir.
2021- Camdaki Kız Selen Koroğlu Televizyon Dizisi
2021 Atiye Umut İnternet Dizisi
2021 Mesti Aşk Film
2017 Vatanım Sensin Halide Edip Adıvar Televizyon Dizisi (Konuk Oyuncu)
2018 Yaşamayanlar Karmen İnternet Dizisi
2014-2015 Gönül İşleri Saadet Televizyon dizisi
2011-2013 Muhteşem Yüzyıl Hatice Sultan Televizyon dizisi
1997 Böyle mi Olacaktı Merve Televizyon dizisi
2001-2004 Yarım Elma Ayça Televizyon dizisi
2005 Şöhret Natalie Televizyon dizisi
2010 Ses Derya Film
2010 Kalp Ağrısı Azize Televizyon dizisi
2013 Senin Hikayen Esra Film
2014 Kırımlı Maria Koseckhi Film
2005 Körfez Ateşi Pınar Televizyon dizisi
2006 Beş Vakit Öğretmen Film
2006 The Net 2.0 Resepsiyonist Film
2007 Sis ve Gece Mine Film
2007 Hırçın Kız Gül Televizyon dizisi
2007-2009 Asi Defne Kozcuoğlu Televizyon dizisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum