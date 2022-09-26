Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya ve Cemşit'i Türkan Şoray ile Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu! Sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan 1977 yılında çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya ve Cemşit karakterleri yıllar geçse de unutulmadı. Filmde Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu.

Ünlü oyuncular Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk oldu.

Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu. Ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

KAVUŞMA ANLARI SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ahmet Mekin'in 'Dünya güzeli' diyerek karşıladığı Türkan Şoray ile yıllar sonra buluştuğu anlar, sosyal medyada gündem oldu!



