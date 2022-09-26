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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya ve Cemşit'i Türkan Şoray ile Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu! Sosyal medyada gündem oldu

26.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya ve Cemşit'i Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ahmet Mekin ve Türkan Şoray’ın yıllar sonra kavuştuğu o anlarda çekilen video ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan 1977 yılında çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya ve Cemşit karakterleri yıllar geçse de unutulmadı. Filmde Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu.

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Ünlü oyuncular Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk oldu.

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Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu. Ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

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KAVUŞMA ANLARI SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ahmet Mekin'in 'Dünya güzeli' diyerek karşıladığı Türkan Şoray ile yıllar sonra buluştuğu anlar, sosyal medyada gündem oldu!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeşilçamın kendine has bir adabı ve zerafetinin olmasının en büyük örneğidir bu resim.Yeşilçama ve yeşilçamlılara selam olsun.

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