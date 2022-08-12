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Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı

12.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak geçen sezon Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile futbolseverlere veda etti.

Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen milli futbolcu Semih Kaya, yayımladığı video ile profesyonel futbol hayatına son verdiğini açıkladı. Yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerine son verdiğini dile getiren Kaya, "Bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 yılı aşkın tutkuma, profesyonel futbol hayatıma veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray’da noktalıyorum. Yenikent’te doğdum Galatasaray’da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa’da futbol oynadım, ödüller aldım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya’ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar Milli Takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlık yapan aileme, desteğini her zaman hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine ve kulüp çalışanlarına ve tabiki en önemlisi tüm futbol severlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın."

KARİYERİ BOYUNCA 320 MÜSABAKADA GÖREV ALDI

Futbola Aliağa Petkimspor’da başlayan Semih Kaya, Altay altyapısında 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray’ın altyapısına geçti. Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formalarını da terleten 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maçta görev aldı ve bin 945 dakika sahada kaldı. Kariyeri boyunca toplam 320 müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 8 gol atarken, 6 da asist yaptı. A Milli Futbol Takımı’nın formasını ilk olarak 29 Şubat 2012’de Slovakya ile oynanan özel müsabakada giyen Semih Kaya, ay-yıldızlı forma ile 23 kez sahaya çıktı.
31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupası, Sparta Prag ile de Çekya Kupası’nı kazandı.

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