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Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönme ihtimali var

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'nın, Galatasaray'a dönme ihtimali ortaya çıktı.

Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönme ihtimali var

UEFA'YA verilecek kadroda altyapıdan yetişen 4 oyunucu zorunluluğu Galatasaray'ı arayışa sürükledi. Bu kapsamda Abdürrahim Albayrak'ın geçen sezon Sparta Prag'a satılan Semih Kaya ile temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı bildirildi. Deneyimli stoperin önümüzdeki sezon kiralık olarak döneceği öğrenildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray semih kaya sparta prag

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