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Semih Kaya'nın menajerinden Galatasaray'a açık kapı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Sparta Prag ile sözleşmesi 15 Temmuz'da bitecek olan Semih Kaya'nın adı yeniden eski kulübü Galatasaray ile anılmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan 29 yaşındaki stoperin menajeri Güde Fazıl Özdemir, “Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Semih Kaya'nın menajerinden Galatasaray'a açık kapı

Galatasaray bu sezon stoperde istikrarı yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar bu bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoperde orta saha rotasyonunu kullandı. Yönetim önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için savunma rotasyonunu genişletmeyi planlıyor. Yabancı sayısındaki değişiklik ihtimali de düşünüldüğünde sarı-kırmızılılar için ön plana çıkan isimlerden biri de Semih Kaya.

"HENÜZ GÖRÜŞMEDİK AMA TEKLİF GELİRSE SEMİH KAYA BUNU DEĞERLENDİRECEKTİR"

Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV’ye Semih Kaya’nın Galatasaray’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya’nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz’da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih’in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kurban oluyum bi o eksikti, yerinde dursun, denenmişten fayda gelmez, bunu öğrenemediler..
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