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Semih Kılıçsoy için hayrete düşüren teklif! Beşiktaş yönetimi duyar duymaz anında yanıt verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 16:42
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Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği ve 25-30 milyon euro değer biçtiği Semih Kılıçsoy için şaşırtan bir transfer teklifi geldi. Daha önce Premier Lig kulübü Arsenal ile birlikte Borussia Dortmund ve Leipzig'in de canlı olarak izlediği yıldız futbolcu için gelen teklife jet hızıyla cevap verildi. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor.

Sezon sonu yaz transfer döneminin paylaşılamayan isimlerin olacak olan Kılıçsoy'un talipleri şimdiden sıraya girerken yeni gelişmeler yaşandı.

BİR ALMAN TALİP DAHA

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Alman ekibi Leipzig ve Borussia Dortmund ile Premier Lig ekibi Arsenal'in İstanbul'a gözlemci göndererek canlı olarak Kılıçsoy'u izledikleri bilinirken, yıldız isim için bir Alman ekibi daha devrede.

TEKLİF GELİR GELMEZ REDDEDİLDİ

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Eintracht Frankfurt'un, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenilirken Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklifi anında reddettiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın 25-30 milyon civarında bir teklifin gelmesi halinde oyuncuyu satmayı düşünebileceği tahmin ediliyor.

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