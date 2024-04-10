Semih Kılıçsoy için hayrete düşüren teklif! Beşiktaş yönetimi duyar duymaz anında yanıt verdi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor.

Sezon sonu yaz transfer döneminin paylaşılamayan isimlerin olacak olan Kılıçsoy'un talipleri şimdiden sıraya girerken yeni gelişmeler yaşandı.

BİR ALMAN TALİP DAHA

Alman ekibi Leipzig ve Borussia Dortmund ile Premier Lig ekibi Arsenal'in İstanbul'a gözlemci göndererek canlı olarak Kılıçsoy'u izledikleri bilinirken, yıldız isim için bir Alman ekibi daha devrede.

TEKLİF GELİR GELMEZ REDDEDİLDİ

Eintracht Frankfurt'un, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenilirken Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklifi anında reddettiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın 25-30 milyon civarında bir teklifin gelmesi halinde oyuncuyu satmayı düşünebileceği tahmin ediliyor.





