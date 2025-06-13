Semih Kılıçsoy için Hollanda ekibinden rekor teklif! Serdar Adalı’dan teklife cevap gecikmedi…

Başkan Serdar Adalı genç oyuncunun devamlı oynayabileceği bir kulüpte kendini geliştirmesini istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kiralanması uygundur raporu ile birlikte oyuncuya kulüp bakılıyor. Hollanda ekibi Utrecht, Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonlu kiralık ile oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İLK TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!

Utrecht’in teklifi 10 milyon euro opsiyonlu kiralama ve sonraki satıştan %20 şeklinde olurken, Beşiktaş ilk teklifi red etti. Beşiktaş’ın beklentisinin 20 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

UTRECHT TARİHİ İÇİN REKOR

Hollanda ekibi Semih Kılıçsoy’u kiralık olarak kadrosuna katar ve ardından oyuncuyu satın alırsa kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Utrecht’in tarihi boyunca ödediği en yüksek oyuncu bonservisi 4.8 milyon Euro ile Alexander Gerndt’e ait olduğu öğrenildi.